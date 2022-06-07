Оговорился. Кадыров назвал Путина верховным «го*нокомандующим» — видео 7 июня, 11:55 Цей матеріал також доступний українською Рамзан Кадыров (Фото:Kadyrov95/telegram)

Кремлевский ставленник в Чечне Рамзан Кадыров назвал российского диктатора Владимира Путина верховным «го*нокомандующим».

Вероятно, Кадыров пытался сказать «главнокомандующий», но у него не получилось.

В ходе войны России против Украины кадыровцы потерпели фиаско. Ранее их неоднократно разоблачали в публикации постановочных видео для соцсетей, снимавшихся в тылу, или вообще на территории Беларуси.

Видео дня

По словам российских военных, чеченские подразделения росгвардии после огромных потерь, которые они понесли под Киевом, отказываются наступать к первой волне и предпочитают проводить только так называемые «зачистки» населенных пунктов, в которые уже вошли войска РФ.

По данным СМИ, кадыровцы ежедневно понесут потери в войне России против Украины.



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