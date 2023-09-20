«Борьба за наследство уже развернулась». Представитель ГУР прокомментировал тяжелую болезнь Кадырова

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью Radio NV прокомментировал тяжелую болезнь кремлевской марионетки в Чечне Рамзана Кадырова и слухи о его смерти.

«Мы подтверждали, что у него серьезные проблемы со здоровьем, что он в тяжелом состоянии. Смерть, к сожалению, не подтвердилась. Но со здоровьем действительно есть серьезные проблемы, в том числе связанные с почками и операциями после этого», — заявил Юсов в эфире Radio NV.

Он отметил, что даже плохое состояние здоровья Кадырова усложнит для него и Кремля «много процессов».

«Борьба за его наследство уже сегодня развернулась», — добавил представитель ГУР Минобороны.

Юсов отметил, что, кроме борьбы за «все потоки и коррупционные проекты, которыми занимался Кадыров и его клан», смерть или продолжительная болезнь Кадырова — это шанс для тех, кто борется за независимость Ичкерии, «которым чеченский народ воспользуется».

Ранее в чеченских Telegram-каналах начала распространяться неподтвержденная информация о том, что Кадыров «находится в коме». Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщал, что кремлевская марионетка в Чечне Рамзан Кадыров находится в очень тяжелом состоянии.

Чеченский оппозиционер и правозащитник Абубакар Янгулбаев, который находится в вынужденной эмиграции, написал, что Кадыров умер. Этого пока что никто не подтвердил.

17 сентября в Telegram-канале Кадырова появилось видео, на котором он в дождевике под дождем идет по дорожке.

«Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок», — говорится в подписи к видео.

Российский ресурс Агентство сообщил, что в самом видео Кадыров произносит абстрактный текст, он говорит, что слушает Коран и прошел несколько километров.

Когда и где было снято видео, из опубликованных кадров уточнить невозможно. В то же время, российские паблики пишут, что в воскресенье в Грозном было около 16 градусов и дождь, что визуально совпадает с погодой на видео.

20 сентября в Telegram-канале Кадырова появился пост от его имени в котором говорится о том, что он «жив и здоров». Также утверждается, что Кадыров посещал Центральную клиническую больницу в Москве, чтобы навестить своего дядю Магомеда Кадырова.

В посте также опубликовано видео, на котором Кадыров сидит рядом с дядей в больничной палате, а врач на видео говорит, что дядя кремлевского ставленника в Чечне в больнице уже две недели и произносит фразу «сегодня 20 сентября».

РосСМИ уточняют, что до этого последние видео с Кадыровым, на которых можно определить время съемки, появлялись в его аккаунтах и на республиканском госканале более двух недель назад.

В начале марта 2023 года СМИ обратили внимание, что Кадыров значительно прибавил в весе, а на его лице появились отеки.

По словам главы правительства Чеченской Республики Ичкерия за рубежом Ахмеда Закаева, у Кадырова серьезные проблемы с почками.