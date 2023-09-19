«Нерешаемый вопрос». Что произойдет с Чечней, если Кадыров умрет — Джамбулат Сулейманов 19 сентября, 17:00 NV Премиум Кадр видео из Telegram-канала Рамзана Кадырова, опубликованного 28 августа (Фото:Telegram-канал Рамзана Кадырова)

Руководитель чеченского движения Единая сила Джамбулат Сулейманов в интервью Radio NV спрогнозировал будущее Чечни в случае смерти ставленика Кремля Рамзана Кадырова.

«Система выстраивалась так, что альтернативы для Кадырова не выстраивалось никакой. Напротив. Все его, скажем, харизматичные конкуренты устранялись при молчаливом согласии Кремля. И сегодня так получается, что болезнь Кадырова или же его смерть, приводит к системному сбою. Нет альтернативы. Готовили преемника — сына, но он, скорей всего, не потянет», — рассказал Сулейманов в эфире Radio NV.

Видео дня

В то же время, по его словам, у Кадырова еще остаются более опасные конкуренты, которые не стали выступать против него открыто.