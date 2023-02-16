Кадыров пожаловался на глав регионов, рассказывающих о потерях РФ на войне 16 февраля, 02:53 Рамзан Кадыров (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к главам регионов РФ с призывом не сообщать о гибели россиян на войне против Украины.

"Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком регионе погибло столько, а в другом - столько. Призываю власти на местах заниматься решением вопроса семей погибших и пострадавших бойцов, и не комментировать потери", - написал Кадыров.

Видео дня

Он подчеркнул, что российские оккупанты избрали свой путь "самостоятельно и осознанно". Он считает, что в боевых действиях "участвуют не только военнослужащие-контрактники и добровольцы, но и мобилизованные россияне".