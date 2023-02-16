Кадыров пожаловался на глав регионов, рассказывающих о потерях РФ на войне

16 февраля, 02:53
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Рамзан Кадыров (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Рамзан Кадыров (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к главам регионов РФ с призывом не сообщать о гибели россиян на войне против Украины.

"Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком регионе погибло столько, а в другом - столько. Призываю власти на местах заниматься решением вопроса семей погибших и пострадавших бойцов, и не комментировать потери", - написал Кадыров.

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Он подчеркнул, что российские оккупанты избрали свой путь "самостоятельно и осознанно". Он считает, что в боевых действиях "участвуют не только военнослужащие-контрактники и добровольцы, но и мобилизованные россияне".

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Чечня Рамзан Кадыров Война в Украине Война России против Украины

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