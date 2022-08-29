Кадыров будет первым, кто объявит независимость от РФ — экс-депутат Госдумы

29 августа, 15:02
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Рамзан Кадыров на встрече с Владимиром Путиным, август 2019 года (Фото:Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS)

Рамзан Кадыров на встрече с Владимиром Путиным, август 2019 года (Фото:Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS)

Илья Пономарев, единственный депутат Госдумы, который в 2014 году не голосовал за аннексию Крыма, а сейчас является гражданином Украины, в интервью журналистке Елене Трибушной заверил, что глава Чечни Рамзан Кадыров будет первым, кто объявит независимость от РФ.

«Мой собственный прогноз: когда ситуация в РФ начнет шататься, Кадыров будет первым, кто объявит независимость от РФ. Можем на бутылку поспорить. Единственный путь для него банально выжить — это перехватить инициативу и определить себя как лидера независимой Ичкерии», — сказал Пономарев в интервью Елене Трибушной.

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Бывший депутат Госдумы также не исключил, что «именно чеченскую пулю мы найдем в голове Путина».

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В конце июля сообщалось, что режим Рамзана Кадырова пытается набрать новую порцию пушечного мяса для войны в Украине, планируя отправить туда неработающих жителей Чечни.

А 18 июля Кадыров, несмотря на полнейшее фиаско своих TikTok-войск в Украине, заявил, что собирается «с легкостью» взять не только Киев, во время наступления на который его боевики потерпели позорное поражение, но и «страны НАТО».

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Россия Украина-Россия Рамзан Кадыров Илья Пономарев Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины

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