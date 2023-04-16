«Пусть докажут, что они не избегали боя». Кадыров отреагировал на возвращение чеченцев из украинского плена 16 апреля, 13:49 Кадыров отреагировал на возвращение чеченцев из Украины (Фото:Рамзан Кадыров/Telegram)

Марионетка Кремля в Чечне Рамзан Кадыров отреагировал на возвращение из украинского плена пятерых чеченских бойцов. По его словам, кадыровцы не должны иметь никаких причин оказаться в плену.

Об этом он написал в своем Telegram.

«Журналисты поинтересовались, что я думаю на этот счет. Я считаю, что чеченский воин не должен иметь никаких причин оказаться в плену. Оправдания могут быть разные, но как бы то ни было, воин должен доказать, что он не имел другого выхода. И доказать это нужно, вернувшись на передовую», — объяснил Кадыров.

Видео дня

В качестве примера он привел возвращенного по обмену Киргиза Мусиханова. Он якобы попал в плен из-за ранения, но подлечился и вернулся. " в гущу сражений" в составе спецназа Ахмат.



По словам Кадырова, он не встретился с вернувшимися, потому что убежден, что речь идет о «честь как отдельно взятого бойца, так и всего подразделения, всего полка, в котором бойцы служат».

«Конечно, плен — не преступление. Я все понимаю. И мы рады, что бойцы остались в живых. За час до своего плена они связывались по рации и сообщали, что у них заканчиваются боеприпасы», — прокомментировал Рамзан Кадыров.

Он добавил, что военные должны обдумывать каждый выстрел, беречь каждый патрон.

«Сознаю, что в этом есть и моя вина, что они оказались недостаточно подготовленными к такой ситуации и не до конца понимали, что боец должен планировать свой боекомплект. Но теперь у ребят есть шанс доказать себе, товарищам, командиру и всей стране, что это был вынужденный шаг», — подытожил марионетка Кремля.

В воскресенье, 16 апреля, Украина и Россия провели пасхальный обмен пленными: домой вернулись еще 130 украинских защитников.



Предыдущий обмен пленными состоялся в понедельник, 10 апреля. Тогда домой из российского плена вернулись 100 украинских защитников и защитниц.

Таким образом, в рамках пасхального обмена было освобождено 230 украинских воинов.



Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров начал вербовать боевиков «ДНР» в ряды своей армии.