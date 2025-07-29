Кадыров не появляется на публике после сообщений о госпитализации в Турции — СМИ
Ставленник Кремля в Чечне Рамзан Кадыров (Фото: Агентство. Новости)
После новостей о госпитализации российского ставленника в Чечне Рамзана Кадырова, он уже пять дней не появляется на публике. Последнее его публичное появление было 8 дней назад, сообщает Агентство. Новости.
Отмечается, что подобные длительные паузы в его появлениях на публике в этом году имели место лишь дважды — после свадьбы сына Адама и во время зимнего отпуска.
24 июля несколько крупных турецких СМИ сообщили, что Кадыров едва не утонул во время отдыха в Бодруме. По информации источников, глава Чечни начал задыхаться в море, и его охрана вызвала скорую помощь. Кадырова госпитализировали, а на следующий день он покинул больницу под усиленной охраной. Турецкий телеканал Kent TV даже опубликовал видео с «кортежем Кадырова», когда он покидал больницу.
Несмотря на активное распространение этой информации российскими СМИ, через пять дней никаких официальных комментариев от властей Чечни не было. Вместо этого, последнее видео Кадырова в соцсетях было опубликовано 22 июля, когда он посетил фестиваль Бенойская весна. А 28 июля в его аккаунте во ВКонтакте появился 20-секундный ролик с видами Беноя, однако самого Кадырова на видео не было, добавляет Агентство. Новости.
В 2024 году издание Новая Газета Европа сообщило, что Кадыров более пяти лет страдает болезнью, смертность от которой достигает 80%, — некрозом поджелудочной железы. Как говорится в статье, весь 2024 год тяжело больной Кадыров пытался следовать рекомендациям врачей и его состояние несколько стабилизировалось.
6 мая 2025 года Кадыров заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина уволить его с должности. Впрочем, СМИ обратили внимание, что чеченский диктатор регулярно делает такие заявления.
Также Новая газета Европа писала, что на фоне болезни Кадыров готовит смену власти в Чечне и назначил преемником своего несовершеннолетнего сына Адама.