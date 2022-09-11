Кадыров назвал «офигенным» отступление российских войск под Харьковом и замахнулся на Одессу 11 сентября, 11:29 Глава Чечни Кадыров замахнулся на Одессу, пока российские войска бегут с Харьковщины (Фото:Kadyrov95 / Телеграмм)

Марионетка Кремля в Чечне Рамзан Кадыров после успехов ВСУ в Харьковской области назвал ситуацию «офигенной» и потребовал от минобороны РФ внести изменения в ход так называемой «специальной военной операции».

Кадыров записал и опубликовал в своем Telegram-канале эмоциональное обращение, в котором заявил, что в «уходе» россиян из оккупированных украинских городов «есть свой плюс».

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Он признал, что войска РФ бежали из Изюма, Купянска и Балаклеи Харьковской области. Однако Кадыров уверен, что разбитые российские войска смогут вернуться и снова захватить украинские города, а также продолжить наступление на других направлениях.

«Там уже находятся наши люди, ребята, специально подготовленные для этой работы, готовы выехать еще под 10 тысяч наших бойцов, и в ближайшем будущем мы дойдем до Одессы», — заявил главарь тик-ток войск РФ.

При этом Кадыров потребовал от минобороны РФ внести изменения в проведение «специальной военной операции».

«Я не стратег, как министерство обороны, но были допущены ошибки, я думаю, они сделают выводы… И если сегодня-завтра не будут внесены изменения в стратегию проведения „специальной военной операции“, я вынужден буду выходить на руководство министерства обороны, руководство страны, чтобы разъяснить им ситуацию, которая там реально происходит на земле. Она очень интересная, даже „офигенная“, я бы сказал. То, что ушли, отдали несколько городов, сел — в этом тоже есть свой плюс», — рассуждает глава Чечни.

Ранее Кадыров, несмотря на полнейшее фиаско своих TikTok-войск в Украине, заявил, что собирается «с легкостью» взять не только Киев, во время наступления на который его боевики потерпели позорное поражение, но и «страны НАТО».

В начале сентября ВСУ пошли в активное контрнаступление в Харьковской области. По состоянию на 9 сентября украинские защитники освободили более 30 населенных пунктов области.

Официально власти подтвердили освобождение Балаклеи и части Купянска. Также есть информация о деоккупации Изюма.

В общей сложности по словам президента Владимира Зеленского, с начала сентября украинские военные освободили уже около 2 тысяч квадратных километров нашей территории.



В минобороны РФ признали отступление своей армии на Харьковском направлении, заявив, что оно было «запланированным». В ведомстве оправдываются, что для достижения целей «спецоперации» якобы было решено перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении.

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Так, в течение трех суток якобы была проведена операция по сворачиванию и «организованной переброске» изюмско-баллаклейской группировки войск на Донбасс.



«Во время этой операции был проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск. В целях недопущения ущерба российским войскам, по врагу наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии», — заявили россияне.

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