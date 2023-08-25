«Мы давно дружили». Кадыров назвал гибель Пригожина большой утратой для РФ 25 августа, 01:33 Пригожин и Кадыров (Фото:t.me/RKadyrov95)

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «большой утратой для государства» гибель главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. В день попытки мятежа Вагнер он говорил о необходимости подавить сопротивление вагнеровцев.

«И эту заслугу у него не отнять. Его гибель — большая утрата для всего государства», — написал Кадыров.

Глава Чечни рассказал, что давно дружил с Пригожиным и помогал ему «в некоторых вопросах по Ливии и Африке», тот был «очень активен для своих лет».



«Но в последнее время он либо не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране. Я просил его оставить личные амбиции в угоду делам первостепенной государственной важности. Все остальное можно было решить потом. Но такой уж он был, Пригожин, со своим железным характером и желанием добиться своего прямо здесь и сейчас», — добавил Кадыров.

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В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были владелец «вагнеровцев» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, по позывному которого (Вагнер) назвали ЧВК).

Авария произошла ровно через два месяца после начала провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

Среди самых популярных версий крушения самолета Embraer Legacy 600 хозяина боевиков ЧВК Вагнера Евгения Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.