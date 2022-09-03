Кадыров может занять руководящий пост в Росгвардии — Медуза 3 сентября, 19:52 Кадыров может уйти в отставку с поста главы Чечни (Фото:Рамзан Кадыров / Telegram)

Марионетку Кремля Рамзана Кадырова могут перевести с поста главы Чечни на руководящий пост в Росгвардии, пишет Медуза.

О том, что такой переход рассматривается, сообщил один из близких к администрации президента РФ источников издания.

Ранее сегодня Кадыров опубликовал видео, в котором сказал, что его время на посту главы Чечни «пришло». Подобные заявления он делал и раньше, напоминает Медуза.

Видео дня

В своем видеообращении он назвал себя «самым большим долгожителем среди всех глав субъектов РФ».

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года и действительно дольше всех остальных руководителей российских регионов занимает свой пост. Формально он был переизбран на новый пятилетний срок в сентябре 2021 года.

В августе СБУ объявила Рамзану Кадырову о подозрении в причастности к военным преступлениям в Украине. Кроме Кадырова, подозрение также получили двое его ближайших приспешника Даниил Мартынов и Хусейн Межидов. Первый является заместителем начальника управления федеральной службы войск Росгвардии по Чеченской республике, а второй — командиром тактической группы 249-й отдельного моторизованного батальона Юг 46-й бригады оперативного назначения Северо-кавказского округа.

Как рассказали в СБУ, в феврале-марте 2022 года Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций этих подразделений, заслушивая доклады их руководителей и отдавая им преступные приказы.

18 июля Кадыров, несмотря на полнейшее фиаско своих TikTok-войск в Украине, заявил, что собирается «с легкостью» взять не только Киев, во время наступления на который его боевики потерпели позорное поражение, но и «страны НАТО».

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