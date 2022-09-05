В Кремле прокомментировали планы Кадырова уйти в отставку 5 сентября, 01:52 Рамзан Кадыров (Фото:Kadyrov95/telegram)

Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает руководить республикой. Несмотря на желание уйти со своего поста в «бессрочный отпуск» .

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.



Спикер Владимира Путина указал, что в Кремле видели обращение Кадырова, но пока оно «никак не материализовалось».

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«Пока мы исходим из того, что он ( Кадыров – ред.) продолжает руководство Чеченской Республикой», - добавил Песков.

Как отмечалось, марионетку Кремля Рамзана Кадырова могут перевести с поста главы Чечни на руководящую должность в Росгвардии.

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года и действительно дольше всех других руководителей российских регионов занимает свой пост. Формально он был переизбран на новый пятилетний срок в сентябре 2021 года.

В августе СБУ объявила Рамзану Кадырову о подозрении в причастности к военным преступлениям в Украине. Кроме Кадырова, подозрение также получили двое его ближайших приспешников Даниил Мартынов и Хусейн Межидов. Первый является заместителем начальника управления федеральной службы войск Росгвардии по Чеченской республике, а второй командиром тактической группы 249-й отдельного моторизованного батальона Юг 46-й бригады оперативного назначения Северокавказского округа.

Как рассказали в СБУ, в феврале-марте 2022 года Кадыров руководил разработкой и планированием отдельных военных операций этих подразделений, заслушивая доклады их руководителей и отдавая им преступные приказы.

18 июля Кадыров, несмотря на полное фиаско своих TikTok-войск в Украине, заявил, что собирается «с легкостью» взять не только Киев, во время наступления на который его боевики потерпели позорное поражение, но и «страны НАТО».

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