«Группу Вагнера рейдернут». Пригожин шантажирует Путина на фоне появления ЧВК у Шойгу, Кадыров исчез — интервью с экс-сотрудником СБУ 4 мая, 12:08 NV Премиум Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров (Фото:Коллаж NV / REUTERS/Yulia Morozova / Sputnik/Alexander Astafyev/Pool via REUTERS)

Группа Вагнера пока остается частной — в собственности Евгения Пригожина, но может быть рейдернута, предполагает экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Он объясняет: в России в последнее время появилось несколько новых ЧВК, но все они так или иначе подконтрольны Минобороны РФ, а потому и «вагнеровцев» ожидает такая же судьба.

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Как отличаются российские наемники между собой и почему исчезли из Украины чеченцы вместе со своим марионеточным главой — Рамзаном Кадыровым, Ступак рассказал в интервью Radio NV.

— Координатор Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джон Кирби сказал, что Россия потеряла за пять месяцев 100 тысяч живой силы убитыми и ранеными. Большинство этих потерь Россия понесла вблизи Бахмута. Главарь группы Вагнера Пригожин подвывает, что ЧВК просто может закончиться. Как вы оцениваете то, что говорил Пригожин, в комплексе с огромными потерями, которые несут россияне на востоке Украины?

— Относительно Пригожина: очень интересная с ним история. Человек играет со своей властью. Он позволяет себе делать большие заявления о том, что «мне не хватает того, того, того, если не дадите, то мы все или полностью будем уничтожены, или организованно отойдем от занимаемых позиций». Такая заявка — это очень серьезная история.