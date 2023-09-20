«Кадыров был его защитой». Почему российский диктатор боится национальных конфликтов, в том числе и в Чечне — отвечает Илья Пономарев 20 сентября, 15:26 NV Премиум Рамзан Кадыров (Фото:t.me/RKadyrov95)

Илья Пономарев, экс-депутат Госдумы РФ, рассказал Radio NV, как глава Чечни Рамзан Кадыров был скорее защитой для российского диктатора, поэтому в случае его смерти — вспышка межнационального конфликта только «подорвет» кремлевский режим.

— Хочу, конечно, поговорить с вами о Рамзане Кадырове и состоянии его здоровья. ГУР сообщало, что он в коме, скорее всего, это правда. Чеченские оппозиционеры, диаспора говорила о том, что он мертв, подтверждений этому мы не имеем. Но у вас точно есть источники в России, что они говорят о том, что происходит с Кадыровым?

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— Моя последняя информация была о том, что он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату гемодиализа и находится в Центральной клинической больнице. Это главный военный и правительственный госпиталь, расположенный в Москве. К нему приезжало много представителей чеченской диаспоры, прокремлевских, конечно, его люди. Но я так считаю, что он еще жив, но перспективы очень сомнительные.

— Это состояние здоровья Кадырова — это «черный лебедь» для Кремля? Это неожиданное событие, которое многое для них меняет в негативном ключе? Или это что-то прогнозируемое и контролируемое?