Кадыров и «повар» Путина поздравили назначение командующего оккупантами, несмотря на критику Шойгу 9 октября, 04:40 Глава Чечни Рамзан Кадыров (слева) и основатель нелегальной НДП Вагнера Евгений Пригожин (справа) (Фото:Сputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS, REUTERS/Sergei Ilnitsky/Pool, коллаж НВ)

Председатель Чечни Рамзан Кадыров и основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин поддержали решение министра обороны РФ Сергея Шойгу назначить Сергея Суровикина командующим оккупационными войсками в Украине после критики армии.

Об этом пишет Коммерсант .



Кадыров выразил надежду, что Сергей Суровикин «к лучшему исправит ситуацию на фронте», где российские войска испытывают провал.

Он отметил, что лично знаком с новым командующим почти 15 лет.

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Пригожин в свою очередь заявил, что Суровикин «сможет действовать в сложившейся ситуации исходя из тех возможностей, которые у него есть».

Он также отметил, что помнит Суровикина с 1991 года.

После провала русских войск в Лимане Кадыров раскритиковал русского генерал-полковника Александра Лапина , назвав его « бездарно» и заявил, что Лапина «покрывают наверху руководители в Генштабе».

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров и «повар Путина» основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин начали процесс смены политической элиты в России.