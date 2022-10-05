Свержение Путина. Кадыров и Пригожин начали процесс смены политической системы РФ — Жданов 5 октября, 14:02 Рамзан Кадыров (в центре на переднем плане) на параде в Грозном, 9 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров и «повар Путина» основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин начали процесс смены политической элиты в России.



Комментируя резкую критику Кадырова в адрес российского генерал-полковника Александра Лапина, Жданов сказал Радио НВ: «С началом этой массированной агрессии я говорил, что Рамзан Кадыров будет главным могильщиком этого путинского режима, что собственно и происходит. Я не думаю, что Кремль согласовывал смену риторики федеральных каналов, давал разрешения для таких высказываний Кадырова и Евгения Пригожина — главного руководителя частных военных компаний РФ. На мой взгляд, это уже работает пропагандистская машина».

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По словам военного эксперта в РФ сейчас «пропагандистская машина разворачивается против Кремля».

«Сегодня на федеральных каналах признают провал „специальной военной операции“; говорят, они построили гнилую и коррумпированную систему управления государством. Да, сегодня еще не называют фамилии Путина, но думаю, до этого остался всего-навсего один шаг», — заявил он.

Жданов выразил мнение, что Кадыров и Пригожин действуют в интересах части российской элиты «которая, прежде всего, будет расшатывать ситуацию под свержение Путина».

«То есть начинается процесс смены политической системы в Российской Федерации», — заявил он.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял в эфире Радио НВ, что глава Чечни Рамзан Кадыров и так называемый «повар Путина», основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин атакуют системную военную вертикаль РФ.

После провала российских войск в Лимане Кадыров раскритиковал российского генерал-полковника Александра Лапина, назвав его «бездарью» и заявил, что Лапина «покрывают наверху руководители в Генштабе».

«Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

1 октября в ВСУ сообщили об освобождении пяти населенных пунктов возле Лимана, в результате чего многотысячная группировка РФ оказалась в окружении.

К вечеру в российском Минобороны заявили, что войска РФ якобы были отведены из Лимана «на более выгодные рубежи».

В Минобороны Украины прокомментировали слова российских «коллег» об «успешном отводе войск», заявив, что большинство находившихся в Лимане россиян были «передислоцированы» либо в мешки для трупов, либо в украинский плен.

Днем 2 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ полностью зачистили Лиман от российских оккупантов.

В конце сентября российский олигарх Евгений Пригожин, близкий к диктатору Владимиру Путину, признал, что создал ЧВК Вагнера в 2014 году для войны против Украины.

До этого Пригожин отрицал свою причастность к ЧВК Вагнера и судился с журналистами, которые утверждали обратное.

Военный обозреватель Денис Попович заявлял, что Пригожин, мог намеренно распространить видео, где агитирует заключенных идти на войну против Украины, так как претендует на должность Сергея Шойгу — министра обороны РФ.

