Что будет с Кадыровым и Пригожиным после Путина — историк

28 декабря, 20:05
Поделиться:
Пригожин и Кадыров закончат плохо, полагает Юрий Фельштинский (Фото:Рамзан Кадыров / Instagram)

Пригожин и Кадыров закончат плохо, полагает Юрий Фельштинский (Фото:Рамзан Кадыров / Instagram)

Глава Чечни Рамзан Кадыров и основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин сильно раздражают российских силовиков, после ухода от власти диктатора Владимира Путина оба этих деятеля уйдут с политической арены. Такой прогноз в эфире Радио НВ сделал живущий в США российский историк Юрий Фельштинский.

Путин позволил Кадырову и Пригожину утвердиться в качестве видных политических и военных фигур, отметил Фельштинский.

https://www.youtube.com/watch?v=6D1nkZwxicM

«Я считал бы, немножко понимая психологию ведомств ФСБ и ГРУ, что и Кадыров, и Пригожин должны их безумно раздражать. Потому что с их точки зрения — это выскочки, которые добрались до власти, получили влияние исключительно через доступ к Путину, исключительно через какие-то личные отношения с Путиным», — сказал он.

Видео дня

Историк напомнил, что глава Чечни открыто критикует генералов российской армии, а «повар Путина» Пригожин создал частный спецназ под названием группа Вагнера. Это, в свою очередь, не могло не обозлить высшее руководство минобороны РФ.

Читайте также:

Евгений Пригожин и Валерий Герасимов (Фото:Коллаж BBC) Пригожин vs. Герасимов. Как из-за неудач под Бахмутом ссорится российское командование — ВВС

«Думаю, что как только ослабнут позиции Путина и как только Путин будет убран с политической арены, уйдут оттуда и Кадыров, и Пригожин. Причем я не исключаю, что они закончат плохо», — предположил Фельштинский.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил Радио НВ, что Кадыров и Пригожин постоянно атакуют системную военную вертикаль РФ.

Так, ставленник Кремля в Чечне осенью не раз обрушивался с критикой на генерала Александра Лапина, обвиняя его в поражении под Лиманом.

В декабре Пригожин поддержал своих наемников, которые в нецензурной форме потребовали от главы Генштаба РФ Валерия Герасимова увеличить поставки артиллерийских боеприпасов на бахмутский фронт.

Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Владимир Путин ФСБ Министерство обороны РФ Рамзан Кадыров Фельштинский Евгений Пригожин Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X