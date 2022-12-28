Что будет с Кадыровым и Пригожиным после Путина — историк 28 декабря, 20:05 Пригожин и Кадыров закончат плохо, полагает Юрий Фельштинский (Фото:Рамзан Кадыров / Instagram)

Глава Чечни Рамзан Кадыров и основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин сильно раздражают российских силовиков, после ухода от власти диктатора Владимира Путина оба этих деятеля уйдут с политической арены. Такой прогноз в эфире Радио НВ сделал живущий в США российский историк Юрий Фельштинский.



Путин позволил Кадырову и Пригожину утвердиться в качестве видных политических и военных фигур, отметил Фельштинский.

«Я считал бы, немножко понимая психологию ведомств ФСБ и ГРУ, что и Кадыров, и Пригожин должны их безумно раздражать. Потому что с их точки зрения — это выскочки, которые добрались до власти, получили влияние исключительно через доступ к Путину, исключительно через какие-то личные отношения с Путиным», — сказал он.

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Историк напомнил, что глава Чечни открыто критикует генералов российской армии, а «повар Путина» Пригожин создал частный спецназ под названием группа Вагнера. Это, в свою очередь, не могло не обозлить высшее руководство минобороны РФ.

«Думаю, что как только ослабнут позиции Путина и как только Путин будет убран с политической арены, уйдут оттуда и Кадыров, и Пригожин. Причем я не исключаю, что они закончат плохо», — предположил Фельштинский.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил Радио НВ, что Кадыров и Пригожин постоянно атакуют системную военную вертикаль РФ.

Так, ставленник Кремля в Чечне осенью не раз обрушивался с критикой на генерала Александра Лапина, обвиняя его в поражении под Лиманом.

В декабре Пригожин поддержал своих наемников, которые в нецензурной форме потребовали от главы Генштаба РФ Валерия Герасимова увеличить поставки артиллерийских боеприпасов на бахмутский фронт.