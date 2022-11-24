«Точка на империи зла». Частные армии Кадырова и Пригожина будут стороной в гражданской войне в России — глава правительства Ичкерии 24 ноября, 17:57 Эксклюзив НВ Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov / Михаил Метцель/ТАСС / коллаж НВ)

Глава правительства Чеченской Республики Ичкерия заграницей Ахмед Закаев в эфире Радио НВ объяснил, к чему может привести тандем основателя группы Вагнера Евгения Пригожина и марионетки Кремля в Чечне Рамзана Кадырова.

«[Диктатор Владимир] Путин сегодня позволяет создавать так называемые частные армии своему повару Пригожину и своему сателлиту Кадырову. А еще есть [Виктор] Золотов, который руководит так называемой Национальной гвардией, которая не вовлечена в войну с Украиной. Я вижу, что идет процесс подготовки к гражданской войне, потому что поражение в войне в Украине российская армия или высшее руководство России должны будут каким-то образом объяснить», — считает Закаев.

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Сегодня, по его мнению, виновниками назначены Минобороны РФ, МВД и ФСБ.

«Эти две силы столкнутся в самой России. И это будет… Начало конца у Российской империи уже есть — с 24 февраля, когда они совершили агрессию против Украины. А начало гражданской войны поставит точку на этой империи зла».

Закаев не рассматривает Кадырова как отдельного политического или военного деятеля:

«Он и то его ближайшее окружение, которое сегодня имеется и кормится с рук Путина, будут до последнего защищать Путина. Если российские спецслужбы и военные не прикончат его раньше Путина, он потом, уже после Путина, попытается занять сторону чеченского народа и провозгласить независимость <...> и тем самым реабилитироваться перед чеченским народом. Но этого не произойдет, потому что чеченский народ ни ему, ни его окружению не простят все то, что они сделали».