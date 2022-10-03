Кадыров и Пригожин атакуют системную военную вертикаль РФ — Подоляк 3 октября, 14:55 Глава Чечни Рамзан Кадыров (слева) и основатель нелегальной ЧВК Вагнера Евгений Пригожин (справа) (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS, REUTERS/Sergei Ilnitsky/Pool, коллаж НВ)

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в эфире Радио НВ, что глава Чечни Рамзан Кадыров и так называемый «повар Путина», основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин атакуют системную военную вертикаль РФ.

Как заявил Подоляк Радио НВ, Пригожин и Кадыров «совершенно точно не понимают, почему не могут сломать Украину и уже не сломают, это очевидно».

По его словам, из-за этого они ищут, кого сделать виновным и «рано или поздно выйдут на то, чтобы сделать виновным в проигрыше РФ самого Путина».

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Советник главы ОП подчеркнул, что Кадыров и Пригожин — «не системные люди», которые «могли свободно себя чувствовать», получающие при этом финансирование из российского бюджета.

«Но они сегодня атакуют системную военную вертикаль. Это ключевое. Они ее сломают», — заверил Подоляк.

Он выразил мнение, что в России начался конфликт между политической и военной системной элитой и несистемной элитой, «к которой относятся достаточно одиозные и токсичные персонажи, как тот же Пригожин».

«Они не системны, не умеют работать на государство в целом. Они не понимают, что такое каркас государства. Они получали определенные деньги из бюджета, административные возможности, как тот же Кадыров, но они никогда не работали системно, учитывая, что такое каркас, матрица, архитектура государства», — подчеркнул советник главы ОП.

Подоляк также выразил мнение, что через месяц-два и еще «пару лиманов» проявления этого конфликта станут очевидными даже для россиян.

После провала российских войск в Лимане глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал российского генерал-полковника Александра Лапина, назвав его «бездарью» и заявил, что Лапина «покрывают наверху руководители в Генштабе».

«Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

1 октября в ВСУ сообщили об освобождении пяти населенных пунктов возле Лимана, в результате чего многотысячная группировка РФ оказалась в окружении.

К вечеру в российском Минобороны заявили, что войска РФ якобы были отведены из Лимана «на более выгодные рубежи».

В Минобороны Украины прокомментировали слова российских «коллег» об «успешном отводе войск», заявив, что большинство находившихся в Лимане россиян были «передислоцированы» либо в мешки для трупов, либо в украинский плен.

Днем 2 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ полностью зачистили Лиман от российских оккупантов.

В конце сентября российский олигарх Евгений Пригожин, близкий к диктатору Владимиру Путину, признал, что создал ЧВК Вагнера в 2014 году для войны против Украины.

До этого Пригожин отрицал свою причастность к ЧВК Вагнера и судился с журналистами, которые утверждали обратное.

Наемники ЧВК Вагнера воюют против Украины с 2014 года, а также принимают участие в боевых действиях против украинской армии с начала полномасштабного вторжения РФ.

Пригожин завербовал около тысячи заключенных для войны России против Украины в составе ЧВК Вагнера/Лига.

По данным украинской военной разведки, Россия перебросила на временно оккупированные территории Украины до 5000 наемников ЧВК Вагнера.

Также были данные о том, РФ перебрасывала наемников ЧВК Вагнера в Сирию, Мали и ЦАР.

