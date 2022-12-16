Кадыров в начале полномасштабной войны получил от Путина задание убить Зеленского — WSJ 16 декабря, 20:18 Рамзан Кадыров (Фото:ЧГТРК Грозный/YouTube)

Марионетка Кремля в Чечне Рамзан Кадыров получил от российского диктатора Владимира Путина задание убить президента Украины Владимира Зеленского, — об этом идет речь в статье Wall Street Journal, опубликованной в пятницу, 16 декабря.

Газета со ссылкой на представителей украинской разведки и СБУ сообщает, что в начале полномасштабной войны российский диктатор Владимир Путин приказал Кадырову занять правительственные кварталы в Киеве и убить президента. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, такая задача была «своеобразным бонусом» Кремля для Кадырова.



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Украинская разведка сообщила, что за три недели до начала полномасштабного вторжения Путин вызвал Кадырова в Москву для «выработки стратегии». 25 февраля кадыровцы вошли в Украину тремя колоннами бронетехники. Представители разведки перехватили видео, на котором высокопоставленный оккупант докладывает Кадырову, что «время ровно 00:00, мы начинаем движение — более 1500 человек личного состава, лучшие спецподразделения, лучшие бойцы». Первая из трех групп была практически полностью уничтожена на подступах к Киеву, а две другие были вынуждены перегруппироваться и прекратить наступление, не дойдя до украинской столицы, пишет WSJ.

После провала кадыровцев кремлевская марионетка в Чечне поручил начать скрытую мобилизацию. В материале WSJ сказано, что чиновники и религиозные лидеры ходили по общественным местам, например, спортзалам и игровым клубам, и предлагали до 300 тысяч рублей в месяц (около 4600 долларов) за участие в полномасштабной войне. Местные жители и правозащитники сообщили, что кадыровские силовики вербовали «самых уязвимых» — мужчин с долгами, судимостями или тех, кого считали геями, и угрожали им тюрьмой.

WSJ пишет, что позже кадыровцы взяли на себя роль заградотрядов, которые должны не давать российским военным дезертировать с поля боя. Кадыровцев отправляли в захваченные оккупантами украинские населенные пункты, где они допрашивали, жестоко пытали жителей и проводили обыски, ища партизан.

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В статье WSJ также рассказывается об отношениях Кадырова и Путина, который «на протяжении десятилетий тратил огромный российский бюджет на поддержку» марионеточного главы Чечни и укрепление его власти в регионе. Два собеседника газеты, в том числе бывший чиновник Кремля, заявили, что Путин общается с Кадыровым лично, а не через помощников, как с другими губернаторами страны-агрессора.