Кадыров показал видео из больницы в Москве — утверждает, что навещал дядю 20 сентября, 19:58 Кадыров, как утверждается — в московской больнице 20 сентября (Фото:скриншот видео / Kadyrov95 / Telegram)

Кремлевская марионетка в Чечне Рамзан Кадыров опубликовал видео из больницы, в которой, по его словам, находится его дядя, и заявил, что «жив и здоров».

В Telegram-канале Кадырова появилось видео, на котором он сидит рядом с дядей, лежащим на больничной койке. Врач на видео говорит, что «сегодня 20 сентября». По словам Кадырова, его дядя находится в московской Центральной клинической больнице. Также на видео рядом с Кадыровым Адам Делимханов.



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«Прокомментирую заодно и слухи вокруг состояния моего здоровья. Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха? Хотя в этом и есть свой плюс — теперь аудитория знает, какие СМИ и какие персоны откровенно лгут своим читателям», — написал кремлевская марионетка.

В последнее время в Telegram-каналах распространялась информация о том, что Кадыров находится в коме либо уже умер. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов говорил, что Кадыров в очень тяжелом состоянии.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщал, что с утра 18 сентября на территорию Центральной клинической больницы управделами президента в Москве съезжались автомобили с чеченскими номерами.



В начале марта 2023 года СМИ обратили внимание, что Кадыров значительно прибавил в весе, а на его лице появились отеки.

По словам главы правительства Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмеда Закаева, у Кадырова серьезные проблемы с почками.