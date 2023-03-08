Почему «больной» Кадыров проводит много времени в Дубае и поставит ли Путин его сына во главе Чечни: ответ Ильи Пономарева 8 марта, 08:43 Ахмат Кадыров и Владимир Путин (Фото:Рамзан Кадыров / Telegram)

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в интервью Radio NV прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем ставленника Кремля в Чечне Рамзана Кадырова и оценил шансы, что его сын станет новым диктатором.



В начале марта СМИ сообщили, что у Кадырова начались проблемы со здоровьем: в последнее время он заметно прибавил в весе, а на его лице появились отеки.



«В первую очередь действительно есть информация, что у него что-то не так с почками, что это достаточно серьезно. Во-вторых, есть информация, что Кадыров сейчас много времени проводит в Дубае и решает определенные финансовые вопросы. Но это может быть связано с его неуверенностью в будущем Российской Федерации и путинского режима. Я считаю, это даже вероятнее, чем вопрос его болезни или чего-то другого», — сказал Пономарев.

Видео дня

После того как российский диктатор Владимир Путин встретился со старшим сыном Кадырова, 17-летним Ахматом, начали появляться слухи, что, возможно, это кастинг на нового главу Чечни.



Однако Пономарев так не считает.

«О младшем Кадырове. Это не может быть кастингом, потому что он слишком мал. Даже с Кадыровым Путин не пошел на нарушение закона, когда сам Кадыров был по возрасту не способен стать президентом Чечни. Два года был Алу Алханов, просто державший это место для Кадырова, пока ему не исполнилось 35 лет. Потому я считаю, что такого нарушения и в будущем не будет. Но для самого Кадырова это очень полезно, потому что он демонстрирует Чечне и всем остальным его близость к встречающемуся с семьей Путину. Это типично кавказский сигнал», - сказал Пономарев.