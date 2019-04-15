Кабинет в путинской АП. В Мининформполитики рассказали, где формируется пропагандистская повестка российских СМИ 15 апреля, 11:54 350 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Золотухин via Facebook Заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин Дмитрий Золотухин via Facebook

Пропагандистская повестка дня российских государственных средств массовой информации формируется в кабинете первого заместителя главы Администрации президента РФ Алексея Громова.

Соответствующее заявление со ссылкой на экспертную группу Министерства информационной политики Украины сделал заместитель главы ведомства Дмитрий Золотухин.

"Мы изучаем это с 2013-2014 годов. Действительно, есть определенная комната, где еженедельно собираются и главные редакторы ключевых телеканалов, и, в принципе, какие-то масштабные стратеги, которые занимаются медиа повесткой дня. Это кабинет первого заместителя главы Администрации президента РФ Алексея Алексеевича Громова, который уже длительное время имеет имидж "царя российской пропаганды", - сказал чиновник.

В то же время Золотухин отметил, что Громов является "контролирующим центром" российских пропагандистских ресурсов, однако также в России существуют "ситуативные политические союзы", между которыми может возникать конкуренция, влияющая на пропагандистскую повестку.

Ранее заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин заявил, что российская пропаганда строится по принципу популярного фэнтезийного сериала Игра престолов.

По словам Золотухина, она состоит из "конкретных сюжетов, которые потом обрастают подробностями", но с течением времени не меняют своей сути.

В марте Европарламент принял резолюцию, которая признает Россию главным источником дезинформации в Европе, наряду с Китаем, Ираном и КНДР.

В резолюции депутаты призывают "повысить осведомленность о российской кампании по дезинформации, поскольку это является главным источником дезинформации в Европе".

Также ЕС призвали расширить оперативную группу по стратегическим коммуникациям, созданную в 2015 году, в полноценную структуру в рамках Европейской службы внешних действий, чтобы решить проблему с вражеской пропагандой России.