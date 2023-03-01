Швейцарские медики, принимавшие роды у Кабаевой, попали на ВИП-трибуну во время парада в Москве — СМИ 1 марта, 15:00 Слева направо: акушер-гинеколог Наталья Тьебо, неонатолог Петра Катерина Мария Донати-Жене и медсестра Стелла Гизелу (Фото:proekt.media)

В расследовании, посвященном Алине Кабаевой, которую считают тайной женой российского диктатора Владимира Путина, издание Проект рассказывает о троих швейцарских медиках, попавших в 2019 году на ВИП-трибуну парада в Москве, куда пускают только по приглашениям из Кремля.



Проект нашел фото, на котором акушер-гинеколог Наталья Тьебо, неонатолог Петра Катерина Мария Донати-Жене и медсестра Стелла Гизелу, которые основную часть времени работающие в элитной швейцарской клинике Св. Анны в Лугано сфотографированы на ВИП-трибуне рядом с мавзолеем Ленина на Красной площади в Москве 9 мая 2019 года.

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Фото: proekt.media

Издание подчеркивает, что попасть туда можно только по специальным приглашениям Кремля.

«У швейцарок есть важные и секретные заслуги перед российским руководством — они личные акушерки Кабаевой, врачи, помогавшие при рождении ее детей», — говорится в материале.

Также упоминается, что 24 февраля, когда текст расследования был уже написан, стало известно о смерти Тьебо. В ее некрологе упоминается, что она работала в Санкт-Петербурге.

Акушер-гинеколог Наталья Тьебо / Фото: Одноклассники via proekt.media

В 2015 году Тьебо и другой персонал клиники в Лугано принимали роды у Кабаевой. О том, что она рожала в этом городе тогда писало издание SonntagsZeitung.

Проект предполагает, что в мае 2019 года, когда Кабаева должна была рожать во второй раз, швейцарские медики отправились в Москву, «либо потому что история первых родов просочилась в прессу, а отношения с Западом были уже не столь безоблачны как раньше, либо потому что роженица не была готова к дальним путешествиям по состоянию здоровья».

«О родах в 2019 году в Москве Проекту рассказал собеседник, знакомый с работой клиники Св. Анны. О родах в акушерском центре им. Кулакова 7 мая 2019 года также писало российское бульварное издание Dom2Life.ru», — говорится в материале.

В апреле 2022 года издание The Wall Street Journal писало, что правительство США считает Кабаеву матерью как минимум троих детей от Путина.

Проект отмечает, что оценочная стоимость всей недвижимости под конролем Кабаевой приближается к $120 млн. В начале августа она попала под санкции США, а до этого — под санкции ЕС, Канады и Великобритании.

