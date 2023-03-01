Что известно о пятерых ближайших помощниц Кабаевой, которые сопровождают ее повсюду — расследование 1 марта, 15:37 Елена Ерхан, Юлия Назарова и Алина Кабаева на выставке Врубеля в Русском музее, июнь 2022 года (Фото:proekt.media)

В расследовании посвященном Алине Кабаевой, которую считают тайной женой российского диктатора Владимира Путина, издание Проект рассказало о шести ее ближайших помощницах, которые сопровождают Кабаеву повсюду.

В материале говорится, что они редко попадают в объективы телекамер и их имена реньше не были известны.

По данным Проекта, ближайшие помощницы Кабаевой — это родные сестры Екатерина Головачева и Олеся Федина, также сестры Юлия и Анна Назаровы, и Елена Ерхан.

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«Они регулярно сопровождают чемпионку (Алину Кабаеву — ред.) на публичных мероприятиях — от светских вечеринок и концертов, до фестиваля художественной гимнастики Алина», — пишет Проект.

Они также сопровождают Кабаеву в непубличных поездках, благодаря чему изданию удалось понять, какое место для Кабаевой является особенно важным.

Сестры Олеся Федина и Екатирина Головачева, по данным Проекта, — кузины Кабаевой по матери, а Анна Зацепилина, на которую оформлен ряд объектов недвижимости под контролем Кабаевой, является бабушкой всех троих.

«Формально все помощницы царицы трудоустроены в организациях, связанных с Кабаевой или вассалами Путина», — пишет Проект.

Федина работает в Согазе, который контролируется Юрием Ковальчуком, которого называют «личным банкиром Путина».

Головачева недолгое время поработала помощницей Кабаевой в Госдуме, а с 2020 года оформлена сотрудницей структур банка Россия — АО Дивноморье и АО Аксис Инвестиции — которые выращивают виноград рядом с дворцом Путина в Геленджике.

Анна Назарова числится главным бухгалтером фонда Алины Кабаевой, а ее сестра Юлия — член совета того же фонда.

Ерхан — бывшая сокурсница родной сестры Кабаевой Лейсан — оформлена в Национальной медиа-группе, основной акционер которой — тоже Ковальчук.

«Изучив утекшую базу данных о бронировании железнодорожных билетов, Проект обнаружил, что все пять дуэний постоянно ездят на Валдай. Они многократно покупали билеты до станций Окуловка и Угловка — это ближайшие общедоступные станции от валдайской резиденции Путина», — говорится в материале.

Фото: proekt.media

Проект отмечает, что Кабаева проводит на Валдае так много времени, что ее помощницы даже приобрели там недвижимость.

Федина получила квартиру в городе Валдай в 2016 году, через год после того, как у Кабаевой родился первый ребенок. Тогда же она купила в соседнем с путинской резиденцией поселке Ящерово, где живут многие сотрудники Федеральной службы охраны и Управделами президента, отдельный дом.

В Сочи, где Кабаева, вероятно, тоже проводит много времени, У Екатерины Головачевой есть дом рядом с центром Сириус. Неподалеку они с Фединой также купили по квартире.

«Наиболее вероятно, что недвижимость для родственниц Кабаевой также покупали вассалы Путина. Во всяком случае, официальные доходы, например, Фединой, говорят о том, что приобрести всю ее недвижимость сама бывшая сотрудница психоневрологического интерната не могла», — говорится в материале.

Проект пишет, что помощницы нужны Кабаевой на Валдае, чтобы заниматься ее детьми, отцом которых, предположительно, является Путин.

В апреле 2022 года издание The Wall Street Journal писало, что правительство США считает Кабаеву матерью как минимум троих детей от Путина.

Проект отмечает, что оценочная стоимость всей недвижимости под конролем Кабаевой приближается к $120 млн. В начале августа она попала под санкции США, а до этого — под санкции ЕС, Канады и Великобритании.

