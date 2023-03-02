В годовщину вторжения. Врач, принимавшая роды у Кабаевой, умерла вскоре после раскрытия информации о двух ее сыновьях 2 марта, 16:55 Наталья Тьебо-Кондратьева умерла 24 февраля 2023 года (Фото:lbc.co.uk)

Наталья Тьебо-Кондратьева — врач, принимавшая роды у любовницы Владимира Путина, Алины Кабаевой, умерла после того, как, согласно сообщениям, раскрыла информацию о существовании двоих сыновей диктатора и бывшей гимнастки, пишет издание LBC.

Тьебо-Кондратьева скончалась 24 февраля 2023 года — в первую годовщину вторжения России в Украину, за несколько дней до того, как ее имя было названо российским агентством журналистских расследований Проект.

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По данным Проекта, Тьебо-Кондратьева присутствовала на родах как минимум двоих детей Путина у его любовницы Алины Кабаевой.

Считается, что Тьебо-Кондратева является анонимным врачом, сообщившей швейцарской газете Sonntags Zeitung о существовании двоих детей в 2022 году, пишет LBC.

Причина ее смерти не уточняется.

Тьебо-Кондратьева до своей смерти намекала, что знакома с Путиным и поддерживает его.

Она разместила сообщение в социальных сетях, в котором назвала российского диктатора «единственным и неповторимым Папой для всей России-матушки!!!».

Тьебо-Кондратьева добавила: «Спасибо, что не забываете меня».

В социальных сетях есть фотографии, на которых Тьебо-Кондратьева вместе с другими женщинами-медиками находится на Красной площади в 2019 году.

Фото: lbc.co.uk

Проект задается вопросом о том, каким образом швейцарские врачи, приехавшие в Москву на несколько дней, оказались на ВИП-трибуне, закрытой от посторонних.

«Ответ прост: у швейцарок есть важные и секретные заслуги перед российским руководством — они личные акушерки Кабаевой, врачи, помогавшие при рождении ее детей», — объясняет издание.

Также издание написало, что Тьебо-Кондратьева и другие сотрудники больницы Святой Анны помогли Кабаевой родить в Лугано в 2015 году.

В мае 2019 года, когда Кабаева должна была рожать во второй раз, швейцарские медики отправились в Москву, «либо потому что история первых родов просочилась в прессу, а отношения с Западом были уже не столь безоблачны, как раньше, либо потому что роженица не была готова к дальним путешествиям по состоянию здоровья».

Sonntags Zeitung написала о том, что первый мальчик у Путина и Кабаевой (по другим данным, двойня) родился в 2015 году, второй — через четыре года, в 2019-м, 30 апреля 2022 года.

Наталья Тьебо-Кондратьева / Фото: lbc.co.uk

Издание ссылалось на знакомого женщины-врача из России, которая уже более 30 лет проживает и работает в Швейцарии, и, как утверждается, оба раза принимала роды. Эта женщина, как писала газета, якобы была знакома с Путиным с юношества и имела с ним доверительные отношения.