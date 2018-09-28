К убийству российских журналистов в ЦАР причастны наемники ЧВК Патриот - СМИ

Российская частная военная компания Патриот может быть причастна к убийству российских журналистов в Центральноафриканской Республике, сообщил телеканал Дождь.

Как отмечает телеканал, об этой версии сообщили сразу три источника: офицер Минобороны РФ, боец ЧВК Патриот и ветеран российских спецслужб, знакомый с одним из членов группы, которая якобы участвовала в убийстве журналистов.

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По информации ветерана спецслужб, в убийстве принимали участие три команды из состава ЧВК Патриот - трое непосредственных убийц, группа обеспечения и группа прикрытия. Сначала им поставили "задачу по ликвидации", а уже потом - по инсценировке нападения местных грабителей.

"Поэтому возникли „люди в тюрбанах“, которые грабят журналистов ради их фотоаппаратов и видеокамер. Людей перевезли с одного места на другое, разбили стекла, показали следы борьбы", - рассказал собеседник.

Источники Дождя считают, что возможным мотивом ликвидации журналистов было расследование поставок в ЦАР неучтенного российского оружия.

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Напомним, что российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской Республике. Они расследовали деятельность ЧВК Вагнера в рамках проекта, финансируемого Центром управления расследованиями антикремлевского политика Михаила Ходорковского. Их тела нашли 30 июля сотрудники миссии ООН на дороге в 23 километрах от города Сибю.

МИД России заявил, что предварительное расследование показало, что они "подверглись нападению неизвестных лиц с целью ограбления и при попытке оказать сопротивление были убиты".