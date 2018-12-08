К полудню в Париже задержали 480 участников акции "желтых жилетов" Сегодня, 13:10 43 Цей матеріал також доступний українською В Париже в субботу, 8 декабря к обеду уже задержали почти полтысячи протестующих

Утром в субботу, 8 декабря в Париже началась акция протестов "желтых жилетов" и уже к полудню правоохранители задержали более 480 человек.

Об этом сообщает Le Figaro.

Всех задержанных доставили в участки, а 211 человек поместили под стражу.

Толпы протестующих, передает AP, сначала попытались пройти через Елисейские Поля к Елисейскому дворцу, но им помешала полиция. Группа из нескольких сотен человек вышла на боковые улицы и попыталась преодолеть полицейскую блокаду, в ответ полиция применила слезоточивый газ.

На данный момент, согласно информации Le Figaro, на Елисейских Полях ситуация остается спокойной.

Один из журналистов сообщает, что сто желтых жилетов, которые спрятались под крыльцом возле площади Эдуарда VII в Париже, взорвали бульвар Капуцинов перед Олимпией. Менее чем через минуту они оказались в окружении правоохранителей. Ситуация заблокирована.

Le jeu du chat et de la souris. Une centaine de gilets jaunes, masqués sous un porche, déboule devant l’Olympia et se retrouve encerclée par des CRS. Situation bloquée, mais pacifiste. #giletsjaunes pic.twitter.com/79Y4elEdrZ 8 декабря 2018 г.

В последние недели Париж и всю Францию ​​охватили массовые акции протеста из-за резкого повышения цен на топливо.

Улицы Парижа превратились в арену уличных противостояний: участники протестов сооружали баррикады, жгли автомобили, били витрины, вступали в столкновения с полицией и группами других протестующих.

Помимо снижения цен на топливо, французы требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда.

По словам премьер-министра Филиппа, в протестах в Париже участвуют 5500 демонстрантов, в целом по Франции митингуют 36000 человек. Полиция массово задерживала протестующих. Во время акций протеста погибли четыре человека. Правительство согласилось отложить повышение цен, однако активисты заявили, что требуют полной отмены данной инициативы.

Во время одной из акций протеста протестующие повредили Триумфальную арку.

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Огонь и ярость. Масштабные протесты в Париже в 20 фото

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