К Пиренейскому полуострову приближается ураган первой категории

К Португалии и Испании стремительно приближается ураган Лесли, который принесет сильные ветры и ливни. Об этом сообщает AP.

По информации Национального центра ураганов США в Майами, ураган первой категории находится в 500 километрах к юго-западу от столицы Португалии Лиссабона.

Отмечается, что Лесли движется на северо-восток со скоростью 61 км/ч, а его максимальный устойчивый ветер составляет 120 км/ч.

Ожидается, что ураган Лесли сначала охватит юго-западную часть Пиренейского полуострова.

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Ураганы первой категории характеризуются наименьшей скоростью ветра, количеством осадков и разрушений.