«Захотели сделать из меня террориста». Отец срочника с крейсера Москва сообщил, что к нему пришли «из серьезного ведомства» 3 июня, 12:20 Цей матеріал також доступний українською Крейсер Москва (Фото:REUTERS/Desmond Boylan)

Дмитрий Шкребец, отец пропавшего без вести срочника с крейсера Москва, сообщил, что к нему пришли «люди из серьезного ведомства» и забрали его ноутбук «на экспертизу».



У себя ВКонтакте мужчина написал, что неназванные силовики сказали ему, что «от его имени по электронной почте (иностранной) были разосланы сообщения неким организациям с угрозами взрыва».

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«Кто-то захотел сделать из меня террориста отмороженного… Аккуратно под 207 статью УК РФ подвести. Предлог абсурден, мне даже неудобно за тех серьезных, умных и действительно вежливых людей, которые вынуждены были посетить меня из-за подобной скотской фальшивки. Уходя, они принесли мне соболезнования в связи с потерей сына, мы пожали друг другу руки», — отметил Шкребец.

Издание It’s My Media связалось со Шкребцом, но он не стал отвечать на вопросы журналиста: ни про то, кто именно пришел к нему, ни про то, когда это случилось. При этом Дмитрий не стал опровергать информацию в посте.

13 апреля Вооруженные Силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен украинским ракетным комплексом Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны РФ признали, что крейсер затонул.

После сообщения о затоплении крейсера родители моряков начали искать информацию о выживших и погибших.



Дмитрий Шкребец обвинил Минобороны России во лжи из-за произошедшего с кораблем, а его жена рассказала The Insider, что вместе с ним побывала в госпитале в Скалистой бухте, куда привезли раненых с крейсера. Там, по ее словам, было около 200 пострадавших моряков. Всего, как утверждает мать пропавшего матроса, на корабле было больше 500 человек.



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