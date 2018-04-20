К масштабной забастовке во Франции присоединились сотрудники больниц и почты

Забастовки во Франции начались с марта

К масштабным забастовкам противников трудовой реформы президента Франции Эммануэля Макрона присоединились сотрудники больниц, почты, энергетической отрасли, а также госслужащие.

Как сообщает Укринформ, акции протеста проходят по всей стране, число митингующих растет.

Люди выходят по призыву профсоюза Всеобщая конфедерация труда и профсоюзного объединения Solidaires.

Напомним, масштабная забастовка железнодорожников во Франции началась 2 апреля. Работники железнодорожного транспорта недовольны планами правительства упразднить особый статус работников железной дороги и лишить их ряда льгот.

3 апреля в стране начали бастовать энергетики, сотрудники компаний, обеспечивающих уборку мусора с улиц, и национальный авиаперевозчик Air France. Компания отменила около 30% рейсов.

Французские железнодорожники пообещали устраивать еженедельные акции протеста, которые продлятся три месяца - с 3 апреля до 28 июня.