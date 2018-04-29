К латвийской границе приблизились российские военные корабли – вооруженные силы Латвии

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Корвет Стерегущий с управляемым ракетным оружием военно-морского флота Российской Федерации

Корвет Стерегущий с управляемым ракетным оружием военно-морского флота Российской Федерации

Два корабля военно-морского флота Российской Федерации приблизились к территориальным водам Латвии. Об этом сообщают латвийские Национальные вооруженные силы в Twitter.

Отмечается, что в субботу, 28 апреля, за пять морских миль от территориальных вод Латвии был замечен корвет класса Стерегущий, а за восемь морских миль – российский буксир класса Горин.

Ранее сообщалось, что в Латвии арестовали лидера Штаба защиты русских школ по подозрения в посягательства на суверенитет страны.

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