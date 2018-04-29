К латвийской границе приблизились российские военные корабли – вооруженные силы Латвии

Два корабля военно-морского флота Российской Федерации приблизились к территориальным водам Латвии. Об этом сообщают латвийские Национальные вооруженные силы в Twitter.

Отмечается, что в субботу, 28 апреля, за пять морских миль от территориальных вод Латвии был замечен корвет класса Стерегущий, а за восемь морских миль – российский буксир класса Горин.

LV ekskl. ekonom. zonā 5 jj no teritoriālās jūras bruņotie spēki 28.04. identificēja Krievijas BS "STEREGUSHCHIY" klases fregati - NBS (@Latvijas_armija) 29 апреля 2018 г.

LV ekskl. ekonom. zonā 8 jj no teritoriālās jūras bruņotie spēki 28.04. identificēja Krievijas BS "GORYN" klases buksieri - NBS (@Latvijas_armija) 29 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что в Латвии арестовали лидера Штаба защиты русских школ по подозрения в посягательства на суверенитет страны.