05 ноября 2018, понедельник

До границы США - 805 километров. Первая часть каравана мигрантов прибыла в Мехико

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Мигранты разместились на местном стадионе Мехико

Мигранты разместились на местном стадионе Мехико

Более тысячи человек из каравана мигрантов прибыли в столицу Мексики Мехико и разместились на местном стадионе вечером 4 ноября.

Правительство Мексики разместило на стадионе полевые кухни и медпункты, сообщает Reuters.

До ближайшего пункта пересечения границы США остается около 805 километров.

Еще несколько тысяч человек находятся южнее и продолжают свой путь на север в надежде получить убежище в США.

В свою очередь президент Мексики Энрике Пенья Ньето предложил мигрантам помощь в обмен на то, что они остановятся и не будут пытаться добраться до американской границы. В частности, те, кто останется в южных мексиканских штатах Чьяпас и Оахака и подаст заявку на вид на жительство или убежище, смогут получить, медицинскую помощь и отправить детей в школы.

В правительстве Мексики отметили, что рассматривают почти 2800 заявок на убежище и страна уже депортировали 1100 мигрантов из Центральной Америки.

В направлении США направились около семи тысяч человек из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, большинство из них прибыли в Мексику нелегально. По оценке волонтерской организации Pueblo Sin Fronteras, часть из них позже вернулась на родину, еще около 1700 человек решили воспользоваться предложением Мексики и остались в стране.

Несколько тысяч человек попытались прорваться через границу в Мексику, что закончилось столкновениями с полицией.

31 октября Дональд Трамп заявил, что готов отправить на границу с Мексикой 15 тысяч военнослужащих.

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