До границы США - 805 километров. Первая часть каравана мигрантов прибыла в Мехико

Более тысячи человек из каравана мигрантов прибыли в столицу Мексики Мехико и разместились на местном стадионе вечером 4 ноября.
Правительство Мексики разместило на стадионе полевые кухни и медпункты, сообщает Reuters.
До ближайшего пункта пересечения границы США остается около 805 километров.
Еще несколько тысяч человек находятся южнее и продолжают свой путь на север в надежде получить убежище в США.
В свою очередь президент Мексики Энрике Пенья Ньето предложил мигрантам помощь в обмен на то, что они остановятся и не будут пытаться добраться до американской границы. В частности, те, кто останется в южных мексиканских штатах Чьяпас и Оахака и подаст заявку на вид на жительство или убежище, смогут получить, медицинскую помощь и отправить детей в школы.
В правительстве Мексики отметили, что рассматривают почти 2800 заявок на убежище и страна уже депортировали 1100 мигрантов из Центральной Америки.
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В направлении США направились около семи тысяч человек из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, большинство из них прибыли в Мексику нелегально. По оценке волонтерской организации Pueblo Sin Fronteras, часть из них позже вернулась на родину, еще около 1700 человек решили воспользоваться предложением Мексики и остались в стране.
Несколько тысяч человек попытались прорваться через границу в Мексику, что закончилось столкновениями с полицией.
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