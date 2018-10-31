К границе с Мексикой могут стянуть 7000 американских военных - СМИ

Министерство обороны США направит дополнительно 7000 военных на границу США с Мексикой, чтобы сдержать наплыв нелегальных мигрантов, сообщил агентству Reuters представитель американских властей.

По информации собеседника, по состоянию 31 октября Пентагон рассматривает размещение на границе с Мексикой около 7000 военнослужащих, в том числе около 2000 солдат в составе резерва.

Ранее в американском оборонном ведомстве подтвердили переброску 5200 военнослужащих к американо-мексиканской границе, допустив увеличение военного контингента.

В свою очередь министр обороны США Джеймс Мэттис отверг критику, что развертывание армейских подразделений на границе с Мексикой было политическим трюком. По его словам, мобилизация военных совершается по просьбе иммиграционной и таможенной полиции.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные мобилизованы на южной границе и не позволят каравану мигрантов пересечь ее.

Начиная с 18 октября, к границе США движется караван мигрантов из стран Центральной Америки. Несколько тысяч мужчин, женщин и детей бегут от насилия, нищеты и коррупции на родине. Сначала в нем было 4 тысяч человек. Однако вскоре, по данным СМИ, их число возросло до 10 тысяч человек.

Полиция Гондураса, Гватемалы и Мексики пыталась остановить беженцев, но у нее ничего не получилось, и караван продолжил свое движение к американской границе.