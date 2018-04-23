Южная Корея прекратила пропаганду на границе с КНДР

Южная Корея выключила громкоговорители с пропагандой на границе с КНДР

Власти Южной Кореи с понедельника прекратили пропаганду на границе с КНДР в преддверии саммита с участием лидеров двух стран.

Об этом заявили в Министерстве обороны Южной Кореи, сообщает Интерфакс.

"Мы надеемся, что это решение позволит двум Кореям прекратить поток взаимной критики и пропаганды друг против друга, и внести вклад в дело мира и новых начинаний", - отметили в ведомстве.

Однако Минобороны не располагает информацией о том, прекращена ли в ответ пропаганда на Южную Корею из приграничных областей Северной Кореи.

Уровень пропаганды Пхеньяна был снижен в феврале после договоренности об участии северокорейских спортсменов в южнокорейской зимней Олимпиаде.

В то же время в южнокорейских СМИ отмечается, что в понедельник Южная Корея и США начали военные учения Key Resolve, хотя официальных объявлений об учениях пока не было.

Встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином состоится 27 апреля в деревне Панмунджом, расположенной в разделительной зоне между двумя Кореями.

Также в ближайшее время должна состояться встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Саммит станет первой в истории встречей лидеров США и Северной Кореи, на нем лидеры обсудят возможность денуклеаризации Северной Кореи на взаимовыгодных условиях.