Южная Корея оплатит участие КНДР в зимней Олимпиаде

Южная Корея покроет расходы КНДР, связанные с участием Пхеньяна в зимних Олимпийских играх.

Как сообщает Yonhap, Сеул оплатит расходы КНДР в размере 2,64 миллионов долларов из бюджета Совета о сотрудничестве с Севером.

В частности, будут оплачены расходы, связанные с пребыванием в Пхенчхане северокорейских артистов, болельщиков и демонстрационной команды, состоящей из более 300 тхэквондистов.

На оплату расходов, связанных с недавним визитом высокопоставленной делегации из КНДР, в которую, в частности, вошла сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, будет выделена дополнительная сумма.

Расходы, связанные непосредственно с участием в играх 22 северокорейских атлетов, оплатит Международный олимпийский комитет.

Будет ли Сеул оплачивать участие КНДР в Паралимпиаде будет решаться на отдельном заседании.

9 января в результате переговоров двух Корей было принято соглашение об участии КНДР в олимпийских играх.

В частности, была создана совместная женская сборная по хоккею.

На церемонии открытия сборные обеих стран прошли под одним флагом. Знамя несли два человека - один из Южной Кореи, а второй из КНДР.

Всего в Олимпиаде, которая проходит в южнокорейском Пхенчхане, участвуют 22 северокорейских спортсмена и 230 чирлидеров.