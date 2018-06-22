22 июня 2018, пятница

Южная Корея и КНДР впервые за три года проведут встречи разделенных семей

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Последний раз встречи разделенных семей происходили в 2015 году

Последний раз встречи разделенных семей происходили в 2015 году

Южная Корея и КНДР договорились о возобновлении практики встречи членов семей, которые были разделены границей после войны между двумя странами в 1950-х годах.

Встреча делегаций Южной Кореи и КНДР проходила в Сеуле, сообщает DW.

Встречи разделенных семей будут проходить в период с 20 по 26 августа на территории курорта на горе Кымгансан в Северной Корее.

Последний раз встречи семей, которые были разделены границей между Кореями, состоялись в 2015 году.

Впоследствии подобные свидания прекратились из-за ухудшения отношений между КНДР и Южной Кореей из-за активизации ракетных испытаний Пхеньяном.

Восстановить такую ​​практику пообещали лидеры обеих стран во время их встречи в конце апреля этого года.

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