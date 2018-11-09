Южная Корея и КНДР сохранят по одному охранному посту как напоминание об истории

Военные КНДР и Южной Кореи договорились сохранить по одному из 11 охранных постов на общей границе как знак "исторического символизма".

Как сообщает Yonhap со ссылкой на Минобороны Южной Кореи, все остальные посты будут разрушены.

Южнокорейская сторона выбрала охранный пост, построенный в 1953 году, в восточном районе границы.

Представители КНДР решили оставить пост, который находится в центральном пограничном регионе.

Посты оставят без военного оружия и другой техники.

В апреле 2018 года состоялась историческая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

Ее важнейшим итогом стало совместное заявление двух лидеров, договорившихся о подписании позже в этом году официального мирного договора между Сеулом и Пхеньяном, который формально положит конец Корейской войне 1950-1953 годов.

До сих пор между сторонами существовало лишь перемирие, подписанное в 1953 году.