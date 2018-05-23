Юлия Скрипаль в первом интервью после отравления: Надеюсь вернуться в Россию в будущем

Дочь бывшего российского шпиона после отравления нервным агентом в Солсбери Юлия Скрипаль дала первое после выздоровления интервью, в котором сказала, что ей "повезло выжить".

Юлия и ее отец, Сергей, были подвергнуты воздействию нервного агента Новичок в центре британского города 4 марта.

В интервью Reuters она рассказала о пережитом. По словам Скрипаль, "ее жизнь перевернута вверх ногами" и что она надеется вернуться в Россию в будущем.

"Когда я пытаюсь примириться с разрушительными изменениями, возложенными на меня как физически, так и эмоционально, я беру один день и посвящаю его заботе о своем отце... Я надеюсь вернуться домой в свою страну в долгосрочной перспективе", - сказала Скрипаль.

В этом месяце ее отец также был выписан из больницы. Он восстанавливался после отравления Новичком дольше.

В агентстве уточнили, что Скрипаль-младшая говорила из засекреченного места в Лондоне, поскольку находится под защитой Великобритании.

Она была выписана из районной больницы Солсбери примерно через пять недель после отравления и до сих пор избегала контактов с прессой.

"Нам так повезло, что оба пережили это покушение. Наше выздоровление было медленным и чрезвычайно болезненным", - уточнила она в своем письменном заявлении.

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Ранее детективы британского Скотланд-Ярда продолжают расследовать отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в полусознательном состоянии на парковой скамье в британском городе Солсбери.

Позже специалисты определили, что они были отравлены веществом класса Новичок - смертельно опасным веществом, аналоги которого ранее разрабатывались в Советском Союзе. Британское правительство обвинило Россию в изготовлении и накоплении агента, а также в подготовке "специальных подразделений" для его использования против врагов России.

Отравление в Солсбери повлекло дипломатический бойкот многих стран мира.

Выводы британской стороны подтвердили эксперты Организации по запрещению химического оружия, которые опубликовали свой отчет.