Юлия Скрипаль поговорила по телефону со своей двоюродной сестрой

Дочь бывшего разведчика Сергея Скрипаля в четверг поговорила по телефону со своей двоюродной сестрой Викторией.

О телефонном звонке Интерфаксу рассказала сама Виктория Скрипаль.

"Да, мы разговаривали. Юлия сказала, что у нее все хорошо", - отметила она.

Она выразила удивление, что звонок от сестры последовал на следующий день после того, как она заявила СМИ, что ей не дают общаться с Юлией.

Виктория Скрипаль добавила, что вопрос с визой в Великобританию пока не решен.

Накануне Следком РФ допросил Викторию Скрипаль в качестве свидетеля по делу об отравлении ее родных в Великобритании.

После отравления нервно-паралитическим веществом в Солсбери 33-летняя Юлия Скрипаль пошла на поправку. Ее отец, 66-летний Сергей Скрипаль, остается в критическом, но стабильном состоянии.

Ранее посольство России в Лондоне заявило, что "настаивает на праве увидеть" гражданку РФ Юлию Скрипаль в соответствии с Консульской конвенцией 1968 года.

Правительство Великобритании заявило, что рассматривает запрос России на доступ к Юлии Скрипаль.