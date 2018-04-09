Юлия Скрипаль не хочет встречаться с родственницей из России – посольство Великобритании в РФ

Посольство Великобритании в России официально уведомило племянницу Сергея Скрипаля Викторию о том, что ей отказано во въезде в страну. Одной из причин названо нежелание сестры Юлии с ней встречаться. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я получила уведомление, в котором причину отказа посольство объясняет тем, что Юля вроде бы не хочет меня видеть, что я до этого в Британии у Сергея Викторовича не была, что я не работаю, не предоставила счет, а также что у меня открытая дата возврата", – сообщила Виктория Скрипаль.

Девушка отметила, что честно сообщила в посольстве, что у нее нет необходимого для открытия визы счета с суммой минимум 150 тысяч рублей.

Она добавила, что "все собрала и открыла счет в Сбербанке, а также получила доверенность от матери Сергея Скрипаля представлять ее интересы".

Ранее сообщалось, что племяннице бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, отравленного в британском Солсбери вместе с дочерью Юлей, отказали в выдаче визы в Великобританию.

Позже Виктория Скрипаль публично обратилась к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой помочь в получении британской визы.

Напомним, что 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.

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29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пошла на поправку. По словам британских медиков, она пришла в сознание и может разговаривать. 6 апреля в больнице сообщили, что Сергей Скрипаль вышел из критического состояния. Он хорошо реагирует на лечение и "быстро поправляется".

В результате Британия объявила дипломатические санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием.