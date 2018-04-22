Йованович: Волкер имеет план по установлению мира на Донбассе, но следующий шаг за Россией

В вопросе установления мира на Донбассе спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер "имеет план" и работал с Россией над этим, американская дипломатия теперь ждет ответа Кремля, рассказала посол США в Украине Мари Йованович в интервью совместному телепроекту Радио Свобода и 112 Украина Завтра.

"Когда мы смотрим на смерть и разрушения, вызванные силами, которыми руководит Россия последние четыре года, мы дальше хотим помочь найти решение. Я знаю, что вы в курсе, что посол Курт Волкер руководит нашими усилиями пытаться работать не только с русскими, но и с Украиной и с единомышленниками, прежде всего, с партнерами "нормандской четверки" - Францией и Германией. Но есть и много других стран, которые также хотят помочь", - сказала Йованович.

Также посол добавила, что Волкер уже работал с Россией и теперь они ожидают ответа Кремля.

"Он (Волкер, - ред.), очевидно, имеет план, он работал с русскими над этим, и мы ожидаем русский ответ. И мы еще не получили этого ответа. Итак, я думаю, что следующий шаг за Россией", - уточнила посол.

Ранее сообщалось, что Волкер рассказал о дальнейшей работе в Госдепе и анонсировал визит в Украину.

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