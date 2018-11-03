Йеменский учитель превратил свой дом в школу для 700 учеников

Учитель Адель Аль-Шорбаги из города Таиз, Йемен, сделал из своего дома школу, в которую на уроки приходит почти 700 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Аль-Шорбаги открыл школу после начала войны, заявив, что ему негде учить детей. Тем не менее 500 мальчиков и девочек в возрасте от 6 до 15 лет записались к нему на уроки в первый год обучения.

«Все школы закрылись, и у нас была проблема, что наши дети были на улице. Мы открыли это заведение как сообщество. Это был мой национальный и гуманитарный долг по отношению к окружающим меня людей», - сказал Аль-Шорбаги в интервью Reuters.

Несмотря на то, что «школа» - это голые кирпичные стены с большими дырами вместо окон, дети с нетерпением ходят на занятия по математике и английскому языку.

Напомним, ситуация в Йемене обострилась в 2014 году, когда повстанцы-хуситы стали с оружием в руках добиваться смены власти в стране и заняли значительную часть территории Йемена, включая столицу государства – город Сана. 28 миллионов жителей Йемена стали абсолютными заложниками боевых действий и блокады страны. И если прямыми жертвами конфликта считаются около 10 тыс. человек, то последствия войны - крайняя нищета и болезни населения - унесли жизни уже сотен тысяч.