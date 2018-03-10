Языковая проблема закона об образовании является "непропорционально раздутой" - представительница Еврокомиссии

Заместитель генерального директора Еврокомиссии по политике соседства и переговоров по расширению Катарина Матернова

Заместитель генерального директора Еврокомиссии по политике соседства и переговоров по расширению Катарина Матернова считает критику украинской образовательной реформы "непропорционально раздутой". Об этом она заявила на Брюссельском форуме в дискуссии на тему Возрождение процесса евроатлантической интеграции, сообщает Радио Свобода.

"Проблема языковых меньшинств была только незначительной частью более широкой, основополагающей реформы системы образования украинских детей. Думаю, это был один из тех вопросов, который несколько непропорционально раздут, ведь существует рекомендация Венецианской комиссии, где речь идет именно о защите языков меньшинств", – отметила Катарина Матренова.

Напомним, в сентябре 2017 года в Украине вступил в силу закон об образовании, который вызвал критику со стороны Венгрии и способствовал обострению отношений между странами.

Наибольшее возмущение закон вызвал среди венгерских меньшинств, дети из которых получают образование в Украине на венгерском языке. Положения нового образовательного закона предусматривает постепенное увеличение предметов, преподаваемых на украинском языке. Будапешт увидел в этом нарушение прав венгерского меньшинства.

Ранее сообщалось, что в МИД Венгрии призвали ОБСЕ направить постоянную миссию в Закарпатскую область из-за образовательной реформы, которая, по мнению МИД, ограничивает права венгерского меньшинства на изучение венгерского языка.

Недавно глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о направлении наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте.