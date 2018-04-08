Японские сакуры засыпало снегом (фото, видео)

В Японии, в префектуре Фукуи, впервые за 17 лет выпал апрельский снег, который засыпал цветущие сакуры. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на TJournal.
В горных районах, а также в городе Оно, высота снежного покрова составила 7-11 сантиметров, а температура воздуха соответствовала февральской норме и не поднималась выше 4-5°С.
По словам метеорологов, осадки вызваны областью низкого давления, которая образовалась на побережье, а также потоками холодного воздуха. После снегопадов в регион придут дожди.
Местные жители публикуют в социальных сетях фото и видео цветущих сакур, припорошенных снегом.
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