Японские сакуры засыпало снегом (фото, видео)

Апрельский снег выпал в этом регионе впервые за 17 лет

В Японии, в префектуре Фукуи, впервые за 17 лет выпал апрельский снег, который засыпал цветущие сакуры. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на TJournal.

В горных районах, а также в городе Оно, высота снежного покрова составила 7-11 сантиметров, а температура воздуха соответствовала февральской норме и не поднималась выше 4-5°С.

По словам метеорологов, осадки вызваны областью низкого давления, которая образовалась на побережье, а также потоками холодного воздуха. После снегопадов в регион придут дожди.

Местные жители публикуют в социальных сетях фото и видео цветущих сакур, припорошенных снегом.

Публикация от hitomi (@ey0e1sh0u4) 7 Апр 2018 в 6:01 PDT

Публикация от Yohei Okada (@okada_yohei) 8 Апр 2018 в 3:31 PDT

Публикация от にしちゃん???????? (@ni.out) 8 Апр 2018 в 12:22 PDT

寝耳に雪‥‥アーモンド姫もびっくり Публикация от どんぐらー松本 (@mieko_matumoto) 7 Апр 2018 в 2:41 PDT

Публикация от どんぐらー松本 (@mieko_matumoto) 7 Апр 2018 в 3:22 PDT

Публикация от masao kamiguchi (@masaossf) 7 Апр 2018 в 4:10 PDT