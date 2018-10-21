Совершенство, неподвластное времени. Японские оружейные мастера стремятся сохранить древние традиции изготовления катан

Процесс изготовления японских катан остается таким же, как и сотни лет назад

44-летний японский оружейный мастер Фусахиро Шимоджима рассказал о секретах изготовления всемирно известных самурайских мечей - катан, и о том, почему он выбрал для себя такую необычную в современном мире профессию.

НВ публикует перевод материала CNN о японских катанах.

Ремесло как поклонение богу

В мастерской Фусахиро Шимоджимы, в промышленном городе Сайтама, в маленьких ямах вспыхивает огонь, а земляной пол поглощает звуки ударов. 44-летний японский оружейный мастер бьет по зарождающемуся клинку своего самого нового творения, заставляя взлетать в воздух раскаленные искры.

Кадр видео CNN

Несмотря на всю жару, пыль и пот, связанные с работой по металлу, эта мастерская является священным пространством. Шимоджима и его помощники одеты в белое, символ чистоты, призванный удерживать отрицательные силы на расстоянии. Специальная веревка, известная как шименава, используемая в древних ритуалах синтоизма, образует периметр вокруг пространства. Он нужен для дополнительной защиты ремесленников от вредной энергии.

"Мы поклоняемся богу в нашей мастерской, - говорит Шимоджима, который занимается изготовлением самурайских мечей в течение последних 24 лет, - Только тогда мы сможем изготовить меч ... чтобы он не использовался как оружие, а был ментально и духовно значимым".

Катаны в истории и современности

Легендарные из-за своей прочности и эффективности в ближнем бою, эти изогнутые мечи, известные как катаны, изготавливались в Японии в течение веков. Они занимают уникальное место в национальном сознании, их использовали самураи, знать и мастера боевых искусств.

Но после ликвидации класса самураев (и запрета публичного ношения оружия), древние методы их изготовления ремесленниками продолжают жить. Шимоджима специализируется на историческом стиле меча, известном как мамори катана - амулет на счастье, который может защитить своего владельца от болезни и неудачи.

Кадр видео CNN

"В современном мире катана используется как оружие не так уж часто, - говорит он, - Как оружейный мастер я нахожу радость в создании продукта, который поддерживает ментальные и духовные потребности клиента, такого, который может передаваться из поколения в поколение в семье в течение сотен лет. Мечи были неотъемлемой частью японской традиции с древних времен, и я считаю, что катана служит важной основой для особенностей и поведения японцев сегодня".

Катаны начали изготавливать более тысячи лет назад, их отличает режущая кромка, позволяющая выхватывать их и наносить удар одним движением. С тех пор их роль в японском обществе сильно изменилась, хотя процесс их изготовления остается преимущественно таким же.

Древняя технология

Лезвия изготавливаются из тамахаганэ, стали, слои которой содержат разное количество углерода. Шимоджима тщательно разогревает, размягчает, а затем складывает пополам сталь, из которой изготавливает меч, чтобы удалить примеси и даже уменьшить содержание в ней углерода.

"Один слой становится двумя слоями, затем два становятся четырьмя, четыре становятся восемью и так далее, - объясняет он, - путем складывания пополам 15 раз мы получаем более 32 тысяч слоев, но это не значит, что, чем больше таких слоев, тем лучше. Конечно, есть предел, и если вы его превысите, то потеряете ... прочность, необходимую для меча".

Затем меч формируется, хотя в начале он совершенно прямой. Пока сталь закаляется в процессе повторяемого нагревания и охлаждения (известного как яки-ирэ) разные плотности в структуре лезвия создают его узнаваемый изгиб.

"В течение 10 минут мы нагреваем лезвие до примерно 800 градусов по Цельсию и быстро охлаждаем в воде, - говорит Шимоджима, - Это кажется простым процессом. Однако ... речь идет о принятии решения за доли секунды".

"Одна ошибка часто может привести к полному провалу - фатальная ошибка", - добавляет он.

Получившееся в результате лезвие должно демонстрировать баланс крепости, гибкости и долговечности.

Шимоджима может работать месяц, чтобы создать единственный меч, а более сложные дополнения (такие как крепления или гарда) могут увеличить время изготовления меча до более года.

Почему мастеров, изготавливающих катаны, все меньше

Несмотря на легендарное прошлое катаны, их продажи стабильно падают. В конце 1980-х годов Японская ассоциация оружейных мастеров насчитывала около 300 членов. С тех пор это число сократилось почти вдвое. Добиться мастерства - кропотливое занятие, чтобы его завершить, нужны годы, и часто оно не оплачивается.

Шимоджима впервые услышал вневременной призыв мечей, когда, будучи школьником, увидел 800-летнюю катану в Национальном музее Токио. Он был поражен ее безупречностью, это было впечатление, которое заставило его задуматься о карьере изготовителя мечей.

Шимоджима задумался о том, чтобы стать оружейным мастером, увидев 800-летнюю катану в безупречном состоянии / Кадр видео CNN

"На протяжении всей своей истории (ремесло) передавалось из поколения в поколение без изменения его формы, его позиции, его ценностей или его значения", - говорит он.

"Тот факт, что (старые катаны) не покрыты ржавчиной, и они не начали разрушаться, доказывает их качество. Для этого мы должны не жалеть усилий даже на незаметные части (мечей). Я не верю, что японские мечи исчезнут из этого мира, - добавляет он, - Хорошие качественные катаны с древних времен будут всегда выживать и запоминаться".

Современные технологии производства создают дополнительную угрозу для профессии, позволяя производителям изготавливать подобные вещи быстро и недорого - особенно в соседнем Китае. Однако они не заменяют настоящую вещь.

"Каждый шаг в процессе ее изготовления, так же, как причины, которые лежат в его основе, все для ее практического применения, и ее красота появляется в результате этого, - говорит Шимоджима о своих традиционных методах, - Я считаю, что красота японской катаны заключается в ее простоте - ее эстетике без каких-либо лишних элементов. Функциональная, но со скрытой элегантностью".

Перевод НВ