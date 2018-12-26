Япония возобновит промышленный забой китов после 30-летнего перерыва Сегодня, 10:52 266 Цей матеріал також доступний українською Ранее Япония охотилась на китов в исследовательских целях

В 2019 году Япония выйдет из Международной комиссии по промыслу китов (IWC) и возобновит китобойный промысел в промышленных целях.

Об этом пишет японское агентство Kyodo со ссылкой на решение правительства.

Отмечается, что с июля следующего года Япония планирует охотиться на китов в близлежащих водах и в пределах своей исключительной экономической зоны, но не в Антарктическом океане. Там страна проводит так называемый "научный китобойный промысел" в исследовательских целях.

В Токио уже заявили, что после выхода из IWC Япония продолжит вносить свой вклад в сохранение морских ресурсов, участвуя в МКК в качестве наблюдателя и проводя китобойный промысел в пределах ограничений на вылов. В японском правительстве также намекнули на возможность создания новых международных рамок для китобойного промысла в будущем.

Вместе с тем, решение Токио раскритиковали активисты из Greenpeace Japan. Не исключено, что Япония подвергнется критике и ряда стран, которые пытаются защитить китов, в частности со стороны Австралии и Новой Зеландии.

Япония не вела промышленный китобойный промысел более 30 лет, с 1982 года.

С 1987 года японцы охотились на китов в исследовательских целях, за это они неоднократно подвергались международной критике.

В 2007 году Япония также предложила выйти из IWC в знак протеста против запрета на коммерческий китобойный промысел, но позднее США и другие страны убедили ее остаться в организации.