Япония ужесточит правила для экипажей самолетов после инцидента с пьяными пилотом

Япония ужесточит правила употребления алкоголя работниками авиакомпаний после того, как в Лондоне сняли с рейса пилота авиакомпании Japan Airlines за нахождение в нетрезвом состоянии.

Об этом заявил министр транспорта Японии Кеити Исии, сообщает газета Mainichi.

"Мы будем использовать все возможные средства для обеспечения безопасности полетов. Мы ужесточим правила употребления алкоголя, руководствуясь стандартами других стран в этом вопросе", - сказал он.

В свою очередь в авиакомпании Japan Airlines рассказали, что уровень алкоголя в крови 42-летнего пилота превышал норму в 10 раз. Вечером накануне вылета мужчина выпил пять банок пива и две бутылки вина. Он был задержан в лондонском аэропорту Хитроу. Приговор пилоту вынесут 29 ноября.

Ранее стало известно, что один из пилотов авиакомпании Japan Airlines был отстранен от полета по маршруту Лондон - Токио из-за того, что находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате этого инцидента лайнер JAL совершил полет из британской столицы в Токио только с двумя пилотами, хотя, по правилам авиакомпании, их должно быть три.