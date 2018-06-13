Япония требует объяснений от США относительно отмены военных учений с Южной Кореей

Япония потребовала объяснений от Трампа за намерения отказаться от учений с Южной Кореей

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра выразил недоумение в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о намерении отказаться от проведения совместных с Южной Кореей военных учений.

По его словам, американское военное присутствие "жизненно необходимо" для обеспечения безопасности в Восточной Азии, сообщает Интерфакс.

"Мы хотели бы добиться понимания этого между Японией, США и Южной Кореей", - отметил японский министр.

Онодэра подчеркнул, что Япония продолжит проведение совместных с США военных учений и реализацию планов укрепления обороны в условиях возможного удара по ее территории северокорейскими баллистическими ракетами.

Напомним, Трамп ранее заявил о прекращении совместных военных учений американских войск с армией Южной Кореей.

По его словам, военные учения выглядят "очень провокационными", кроме того, США тратят на их проведение "огромные суммы".

Совместные военные учения армий США и Южной Кореи на Корейском полуострове резко критикуются Пхеньяном, который называет их прямой угрозой для своей национальной безопасности.