Япония сделала шаг к упрощению визовых правил для трудовых мигрантов Сегодня, 09:32 64 Цей матеріал також доступний українською Парламент Японии упростил визовые правила для трудовых мигрантов

Парламент Японии принял закон, который разрешит въезд в страну сотням тысяч трудовых мигрантов.

Новая визовая система вступит в силу в апреле следующего года, сообщает DW.

Цель изменений - оказать помощь 14 отраслям промышленности Японии, которые страдают от нехватки работников. Речь идет о строительстве, сельском хозяйстве, а также сфере общественного питания и ухода за пожилыми людьми.

Япония традиционно выступает против миграции и принимает очень мало беженцев, однако стремительное старение населения страны заставляет власти постепенно пересматривать визовую политику.

По новой визовой системе потенциальным трудовым мигрантам предложат два типа виз. Первый тип виз позволит людям, проходивших практику в Японии, продлить срок пребывания в стране еще на пять лет в случае, если претенденты сдадут тест по японскому языку. По второму типу виз в Японию смогут въехать на работу квалифицированные работники вместе со своими семьями.

Сейчас в Японии насчитывается около 1,28 миллиона иностранных работников. Еще 2012 года в стране было 680 тысяч таких работников.