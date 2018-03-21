Япония изучает возможность постройки первого авианосца со времен Второй мировой - WSJ

Япония изучает возможность постройки авианосца на фоне усиления позиций ВМС Китая в Тихоокеанском регионе, сообщает The Wall Street Journal.

С таким предложением выступили члены комитета по обороне правящей Либерально-демократической партии. Также комитет призвал купить у США новейшие истребители F-35B, способные осуществлять вертикальный взлет и посадку.

Благодаря этим свойствам, F-35 можно использовать на вертолетоносцах класса Izumo, которые не обладают взлетно-посадочной полосой достаточной длины.

В правящей партии уточнили, что окончательное решение о целесообразности постройки авианосца будет принято в конце мая. В Министерстве обороны сообщили, что правительство также изучает новые варианты использования вертолетоносцев класса Izumo.

Япония не строила авианосцы после расформирования императорского флота по итогам поражения во Второй мировой войне. В 1945 году ВВС США потопили один из самых больших военных кораблей в истории человечества - японский авианосец Ямато.

Китай заканчивает строительство почти двух десятков сооружений на искусственных островах в Южно-Китайском море, которые могут быть предназначены для размещения ракет земля-воздух дальнего радиуса действия. Также в этом районе ВМС КНР сосредоточили крупные надводные силы.

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